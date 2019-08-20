Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»

Украинские госмонополии, в том числе «Нафтогаз» и «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця»), надо разделить на части и продавать, не ожидая, пока экономическая ситуация в мире улучшится. Об этом заявил директор Международного фонда Блейзера и внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко, сообщает портал НВ.

По словам Устенко, эти государственные компании — «монстры», они «должны быть убиты и расчленены». Он отметил, что существование таких компаний, как «Нафтогаз», «Украинские железные дороги», Укрспирт и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) препятствует развитию конкуренции и демонополизации экономики Украины.

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Он предложил приватизировать Укрспирт, разделить и продать «Украинские железные дороги», оставив в руках государства «стратегические вещи и не очень интересные для бизнеса». У ГПЗКУ, по мнению Устенко, «смысловой нагрузки в принципе не существует».

Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла». По словам Устенко, нет гарантии, что в ближайшее время ситуация в мире изменится и, в частности, станет лучше для Украины.

В конце июля зампред офиса президента Украины Алексей Гончарук сказал, что в первую очередь в республике следует продать государственные банки, а также выставить на продажу миноритарные доли в «Укрзализныце» и Укрпочте. Он также не исключил отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения новым составом Рады уже в 2019 году.

Идею приватизации «Нафтогаза», что сейчас запрещено украинским законом, поддерживает и глава компании Андрей Коболев. Он предположил, что подготовить выход на биржу удастся за три года, если новый парламент согласится на такой шаг. «Это было бы благословением не только для сектора, но и для всей страны», — подчеркнул он.

Напомним, что первое заседание новой Верховной Рады Украины пройдет 29 августа. После этого нынешний кабинет министров должен сложить свои полномочия, а депутаты начнут формировать новое правительство.

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