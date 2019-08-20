Украина нашла выход из энергетического коллапса без России

Украинская компания ДТЭК Рината Ахметова заключила контракт на поставку более 300 тысяч тонн угля из Колумбии для прохождения предстоящего отопительного сезона. Об этом пишет портал Uaprom со ссылкой на заявление гендиректора компании Максима Тимченко.

Первый корабль с колумбийским углем прибыл в украинский порт Южный 13 августа и на следующий день был разгружен. Следующая поставка угля ожидается уже 3 сентября, сообщил он.

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Тимченко сделал заявление после совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, на встрече поднимался вопрос о накоплении угля для складов и готовности энергосистемы Украины к зимнему отопительному периоду. «Это тоже очень важный момент, с учетом тех сложностей, которые сегодня происходят с Россией, остановки поставок угля на некоторые из электростанций», — сказал он. Тимченко заверил, что компания готова обеспечить необходимый уровень запасов угля.

Ранее представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил, что отопительный сезон в стране может быть осложнен низкими запасами угля на складах и наличием нерешенного с «Газпромом» вопроса по транзиту газа после 2019 года.

Газета «Коммерсантъ» в начале августа сообщила, что в июне 2019 года поставки российского угля на Украину рухнули на 85 процентов. Большинство крупнейших экспортеров прекратили отгрузки на этом направлении или снизили их в несколько раз. Однако издание отметило, что рано говорить о масштабном падении экспорта угля на Украину, так как часть поставок непрямые и идут через Белоруссию.

Россия с 1 июня запретила поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину. Российские компании могут поставлять топливо на украинскую территорию только с разрешения Минэкономразвития. Также Россия запретила ввоз на свою территорию некоторых украинских товаров, в том числе бумаги, картона, одежды и обуви.

Между тем 31 декабря заканчивается срок действия 10-летнего контракта на транзит российского газа через Украину. К этому моменту Россия планирует запустить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» — оба пройдут в обход Украины. Из-за этого в Киеве опасаются, что газотранспортная система страны с 2020 года окажется невостребованной.

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