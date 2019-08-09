В партии Зеленского определились с датой первого заседания новой Рады

Первое заседание Верховной Рады девятого созыва пройдет 29 августа. Соответствующее решение было принято депутатской группой по его подготовке, передает «Интерфакс-Украина».

С соответствующим предложением выступил лидер получившей в парламенте монобольшинство президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Его предложение поддержали большинство членов подготовительной парламентской группы.

В конце июля Разумков предлагал провести первое заседание нового украинского парламента в день независимости страны — 24 августа. Тогда он отмечал, что возможность реализации этой идеи будет зависеть от того, когда ЦИК объявит окончательные результаты выборов.

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Официальные результаты досрочных парламентских выборов на Украине были объявлены 7 августа, через два дня после истечения 15-дневного срока, в течение которого их должны были объявить. Задержка была связана с тем, что у комиссии возникли затруднения из-за пересчета голосов по решению суда в 210-м одномандатном избирательном округе.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти, в парламент также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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