ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности подвести итоги выборов в Верховную Раду в отведенный законом срок. Об этом сообщила член комиссии Ольга Желтова, передает РИА Новости.

Затруднения произошли из-за пересчета голосов по решению суда в 210-м одномандатном избирательном округе. В связи с этим окружную комиссию обязали передать все необходимые документы 6 августа не позже 16:00 по местному времени.

Согласно украинскому закону, результаты выборов должны быть объявлены в 15-дневный срок после голосования.

3 августа были подведены итоги выборов в Верховную Раду по партийным спискам. Президентская партия «Слуга народа» получила 254 места, что позволило ей впервые за историю Украины сформировать правительство без коалиционного договора с другими партиями.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. Из 424 избранных депутатов 323 никогда раньше не входили в Верховную Раду.

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