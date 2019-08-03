Объявлены итоги выборов в Раду по партийным спискам

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Верховную Раду по партийным спискам. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РИА Новости.

«Количество депутатских мандатов, полученных политической партией, составляет: политическая партия "Слуга народа" — 124, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 37, партия "Батькивщина" — 24, "Европейская солидарность" — 23, партия "Голос" — 17», — объявила на брифинге глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Выборы на Украине прошли по смешанной системе, поэтому по партийным спискам избирались только 225 депутатов из 450. Остальные проходят в Верховную Раду по мажоритарным спискам. Кандидатам от «Слуги народа» удалось победить в 130 одномандатных округах. Таким образом президентская партия получила 254 места, что позволило ей впервые за историю Украины сформировать правительство без коалиционного договора с другими партиями.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. Из 424 избранных депутатов 323 никогда раньше не входили в Верховную Раду.

Ранее 3 августа стало известно, что Агентство США по международной помощи (USAID) проведет для депутатов-новичков Верховной Рады двухдневный тренинг. Принять в нем участие смогут до 25 человек.

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