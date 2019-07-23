Три четверти депутатов новой Верховной Рады оказались новичками

Три четверти депутатов Верховной Рады девятого созыва будут заседать в парламенте впервые. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Из 424 избранных депутатов 323 никогда раньше не входили в Верховную Раду. Из них 167 человек избирались по партийным спискам, а 156 — по одномандатным мажоритарным округам. Большинство из них ведет партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» — ни в списке партии, ни среди ее мажоритарщиков не было бывших или действующих депутатов. Аналогичная ситуация сложилась в партии Святослава Вакарчука «Голос» — среди ее членов, попавших в Верховную Раду, депутатский мандат ранее имел только сам Вакарчук.

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22 июля стало известно, что в Запорожье депутат Верховной Рады четырех созывов Вячеслав Богуслаев уступает кандидату от президентской партии «Слуга народа» безработному Сергею Штепе, который подрабатывал фотографом на свадьбах.

В Донецкой области герой Украины и депутат Верховной Рады восьмого созыва Надежда Савченко получила голоса всего восьми человек. Политик заявила, что не будет оспаривать результаты выборов, назвав их грязными и отвратительными. «Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают поддаваться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп», — рассказала она.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 90 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 253 мандата из 450. Помимо партии власти в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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