Результаты партии Порошенко ухудшились

Партия экс-премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» по итогам обработки 93 процентов бюллетеней на выборах в Верховную Раду обошла партию бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК Украины.

Партия Тимошенко, которая ранее занимала четвертое место на выборах, вырвалась на третье место, набрав 8,18 процента голосов. «Европейская солидарность» незначительно отстает от нее, набирая 8,13 процентов. Даже такой небольшой разрыв сказывается на количестве мест в парламенте, которые получат обе политические силы. Так, «Батькивщина» сейчас может рассчитывать на 24 мандата, а партия Порошенко — на 23. Кроме того, обе партии получат по одному месту в парламенте за счет одномандатников.

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Президентская партия «Слуга народа» набрала 43,13 процентов голосов и победила в 129 одномандатных округах. В Верховной Раде девятого созыва партия сможет сформировать однопартийное большинство, получив 253 из 450 депутатских мандатов. Второе место на выборах занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую поддержали 13,05 процента украинцев. Также в парламент проходит партия Святослава Вакарчука «Голос», которую поддержали 5,85 процента участников голосования. Пока она может рассчитывать на 20 депутатских мест.

В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент страны. Итоговая явка составила 49,84 процента граждан страны. Голосование проходило по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 депутатов будут избраны по одномандатным округам. В голосовании приняли участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах. Окончательные результаты голосования будут объявлены до 5 августа.

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