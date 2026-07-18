Известная российская актриса показала внешность после пересадки волос

Российская актриса Евгения Осипова показала внешность после пересадки волос

Российская актриса Евгения Осипова, известная по ролям в сериалах «Закрытая школа» и «Доярка из Хацапетовки», показала внешность после пересадки волос. Снимок она разместила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда опубликовала фото в розовой футболке и с ультракороткой стрижкой. Знаменитость также надела солнцезащитные очки.

В комментариях под постом другие звезды, такие как актрисы Катерина Шпица и Мария Горбань, а также радиоведущая Алла Довлатова, поддержали Осипову. Она ответила коллегам эмодзи в виде сердца.

В марте актер Денис Шведов решился на пересадку волос. Звезду в одноразовой операционной одежде и синем махровом халате запечатлели в клинике.