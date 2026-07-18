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16:16, 18 июля 2026Ценности

Известная российская актриса показала внешность после пересадки волос

Российская актриса Евгения Осипова показала внешность после пересадки волос
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @evgeniyaosipova_official

Российская актриса Евгения Осипова, известная по ролям в сериалах «Закрытая школа» и «Доярка из Хацапетовки», показала внешность после пересадки волос. Снимок она разместила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда опубликовала фото в розовой футболке и с ультракороткой стрижкой. Знаменитость также надела солнцезащитные очки.

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В комментариях под постом другие звезды, такие как актрисы Катерина Шпица и Мария Горбань, а также радиоведущая Алла Довлатова, поддержали Осипову. Она ответила коллегам эмодзи в виде сердца.

В марте актер Денис Шведов решился на пересадку волос. Звезду в одноразовой операционной одежде и синем махровом халате запечатлели в клинике.

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