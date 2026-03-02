Реклама

Звезда сериалов «Мажор» и «Бывшие» показал внешность после пересадки волос

Российский актер Денис Шведов показал внешность после пересадки волос
Екатерина Ештокина

Кадр: @peresadka_grushka

Российский актер театра и кино Денис Шведов показал внешность после пересадки волос. Ролик после процедуры опубликован в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) клиники Grushka.

44-летнюю звезду сериалов «Мажор» и «Бывшие» запечатлели в одноразовой операционной одежде и синем махровом халате. На размещенных кадрах видно, как врач сначала сбрил волосы знаменитости, а затем провел процедуру, демонстрируя результат в конце видео.

После операции на голове Шведова осталось покраснение и раздражение. «Будем ходить все с красивыми прическами. Кто-то, может быть, сделает дреды вообще, и все будет хорошо», — заключил актер.

Ранее в феврале Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос. Знаменитость обратила внимание на ролик инфлюэнсерши Виктории Бони, в котором та признавалась, что после восхождения на Эверест стала терять волосы.

