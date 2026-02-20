Реклама

16:29, 20 февраля 2026

Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос

Ведущая Алена Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал VODA

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос. Пост появился в ее Telegram-канале, который насчитывает 157 тысяч подписчиков.

43-летняя знаменитость обратила внимание на ролик инфлюэнсерши Виктории Бони, в котором та признавалась, что после восхождения на Эверест стала терять волосы. При этом она подчеркнула, что задумывалась о пересадке, поскольку по линии роста волос появились залысины.

В свою очередь, Водонаева поддержала коллегу, заявив, что столкнулась с аналогичной проблемой относительно качества прядей. «Викос [Боня], кстати, пока уходами спасается. Я пока тоже: ампулы, лосьоны, маски, витамины и пр. Но мне кажется, что все это как мертвому припарка по сравнению с пересадкой. Продолжаем собирать информацию…» — написала она.

Помимо этого, Водонаева также обсуждала прическу певца Егора Крида, предполагая, что он мог прибегнуть к пересадке. «Так, и у меня вопрос к знатокам. Егор сделал пересадку волос или это за счет прически такой эффект? Вопрос для меня актуальный, я собираю информацию, поэтому интересуюсь без прикола», — пояснила звезда.

Ранее в феврале Водонаева запланировала новую пластику. Знаменитость рассказала, что десять лет назад уменьшила грудь и решилась вновь сделать операцию по ее коррекции.

