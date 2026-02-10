Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:36, 10 февраля 2026Ценности

Алена Водонаева запланировала новую пластику

Ведущая Алена Водонаева запланировала вновь сделать пластику по уменьшению груди
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева запланировала новую пластику. Об этом она рассказала в Telegram-канале, который насчитывает 157 тысяч подписчиков.

43-летняя знаменитость рассказала, что десять лет назад уменьшила грудь и решилась вновь сделать операцию по ее коррекции.

«Сегодня мы с моим хирургом Сергеем Николаевичем Блохиным определились с датой операции. Она будет в этом месяце. Я хочу сделать грудь еще меньше», — призналась звезда.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

В январе 2025 года Водонаева раскрыла планы по упомянутому хирургическому вмешательству. Телезвезда объяснила, что долго не могла решиться на операцию после родов, но спустя время все же уменьшила размер груди и улучшила внешний вид. Однако точную дату проведения манипуляции она сообщить не могла, поскольку занималась зубами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

    Врач призвал отказаться от нескольких продуктов на ужин ради крепкого сна

    Российский фигурист Гуменник показал короткую программу на Олимпиаде

    Долги американцев рекордно выросли

    В одном районе Москвы внезапно появился снежный зоопарк

    США ввели санкции против гражданина России

    Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить в армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok