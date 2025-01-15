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13:19, 15 января 2025Ценности

Алена Водонаева призналась в желании сделать пластику

Телеведущая Алена Водонаева призналась в желании сделать пластику груди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева призналась в желании сделать пластику. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По словам знаменитости, в этом году она вновь планирует сделать коррекцию груди. Телезвезда объяснила, что долго не могла решиться на операцию после родов, но спустя шесть лет все же уменьшила ее размер и улучшила внешний вид. «Конечно же, в этот раз я так надолго затягивать не буду, очень хотелось бы сделать все в этом году. Скрывать не буду, так как не вижу в этом ничего предосудительного», — заявила Водонаева.

Однако точную дату проведения манипуляции она сообщить не может, поскольку в настоящий момент занимается зубами. «Спиливать за раз могу только по четыре зуба, тяжело переношу анестезию. Думаю, лишь к февралю окончательно завершим работу», — объяснила блогерша.

В декабре прошлого года сообщалось, что Алена Водонаева показала на камеру откровенное декольте.

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