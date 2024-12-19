42-летняя Алена Водонаева показала откровенное декольте

42-летняя телеведущая Алена Водонаева показала откровенное декольте на фото

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных снимках в белом шелковом платье, оформленном глубоким декольте, которое подчеркивает пышную грудь знаменитости. Также она позировала перед камерой с распущенными волосами и сияющими тенями на глазах.

«Ода любви мастерам за мои красивые волосы. Лучшие в своем деле», — подписала телезвезда пост.

Ранее фанаты описали откровенные фото Алены Водонаевой фразой «колени стреляют». Тогда телеведущая позировала на опубликованных кадрах в мини-платье с прозрачным верхом.