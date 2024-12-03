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19:16, 3 декабря 2024Ценности

Откровенные фото 42-летней Алены Водонаевой оценили в сети фразой «колени стреляют»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» телеведущая и блогерша Алена Водонаева показала фанатам откровенные снимки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 42-летняя знаменитость предстала на одном размещенном фото, прижавшись спиной к стене и раздвинув ноги в стороны. Она позировала в черном мини-платье с полупрозрачным верхом и остроносых туфлях. Также телезвезда повязала на шею длинную ткань и надела перчатки выше локтя.

Поклонники оценили съемку Водонаевой следующими фразами: «Альтернативное описание к фото: что-то колени стреляют, присяду», «Шикарная женщина», «Очень стильно и необычно», «Божественный сюр», «Какие ноги!», «Мадонна, ты прекрасна».

В сентябре Алена Водонаева показала внешность на кадрах 1990-х годов. Телеведущая поделилась снимками, сделанными в оклеенной вырезками из журналов и плакатами со звездами комнате.

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