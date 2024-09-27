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13:20, 27 сентября 2024Ценности

Алена Водонаева показала внешность на кадрах 90-х годов

42-летняя ведущая Алена Водонаева показала внешность на кадрах 90-х годов

Фото: Telegram-канал VODA

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» телеведущая и блогерша Алена Водонаева показала внешность на кадрах 1990-х годов. Данный пост появился в ее Telegram-канале.

42-летняя знаменитость поделилась фотографиями, сделанными в оклеенной вырезками из журналов и плакатами со звездами комнате. На одной из них она позировала, завернувшись в клетчатый плед и завязав волосы красными резинками в два пучка.

Также Водонаева предстала перед камерой в белом нижнем белье, держа в руках кошку, и снялась, лежа в кровати со стационарным телефоном и в массивных серебристых туфлях на каблуках и платформе. Кроме того, она продемонстрировала видео 1997 года с танцем.

В августе Алена Водонаева станцевала в крошечном бикини перед камерой.

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      Карина Черных
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