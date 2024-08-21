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09:11, 21 августа 2024Ценности

Алена Водонаева станцевала в крошечном бикини перед камерой

42-летняя ведущая Алена Водонаева станцевала в крошечном бикини перед камерой

Кадр: @alenavodonaeva

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» телеведущая и блогерша Алена Водонаева станцевала в крошечном купальнике перед камерой. Данное видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в розовом бикини с декором в виде объемной тканевой розы. При этом комплект включал в себя топ с треугольными чашками и мини-стринги с завязками на бедрах.

Кроме того, знаменитость украсила волосы цветком, аналогичным тому, что оказался на ее наряде. Также она распустила небрежно уложенные волосы и нанесла на ногти красный лак.

Ранее в августе 41-летняя российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в нижнем белье.

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      Карина Черных
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