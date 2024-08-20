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18:43, 20 августа 2024Ценности

41-летняя российская актриса снялась в нижнем белье

41-летняя российская актриса Наталья Рудова снялась в нижнем белье

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» запечатлела себя у зеркала, показав стройную фигуру с разных ракурсов. При этом она надела бежевый топ-бра и красные V-образные трусы с заниженной талией.

«Один килограмм из двух, набранных в отпуске, ушел», — указала в подписи знаменитость.

Ранее российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, показала фигуру в бикини после похудения на 35 килограммов.

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      Карина Черных
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