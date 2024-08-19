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20:21, 19 августа 2024Ценности

Певица Бьянка показала фигуру в купальнике после похудения на 35 килограммов

Похудевшая на 35 килограммов певица Бьянка показала фигуру в купальнике на фото

Фото: @biankarnb

Российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах знаменитость, которая похудела на 35 килограммов, предстала на фоне пальм в ярко-красном раздельном купальнике. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру.

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Поверх упомянутого комплекта она надела вязаную тунику с бахромой и босоножки на высоком каблуке. Вдобавок Бьянка собрала волосы в руку и подняла их вверх.

В июне Бьянка показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа.

В мае Бьянка раскрыла подробности пластики после похудения.

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      Екатерина Ештокина
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