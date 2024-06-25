Певица Бьянка показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа

Певица Бьянка показала фигуру до и после похудения на 35 килограммов

Российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одном размещенном кадре 38-летняя исполнительница предстала в розовом топе, сером спортивном костюме и разноцветных ботфортах. На другом снимке артистка запечатлена в сером облегающем лонгсливе, широких джинсах с низкой посадкой и белых кроксах. В описании к посту Бьянка уточнила, что данные кадры не обработаны фильтрами и инструментами фотошопа.

«Год назад я сделала шаг к себе настоящей. Тогда я решилась обратиться к эндокринологу и начать путь к здоровому образу жизни. С помощью специалистов, регулярных тренировок, плавания и правильного питания я шаг за шагом приближалась к своей цели. Сегодня я с гордостью могу сказать — минус 35 килограммов!» — заявила она.

В мае Бьянка раскрыла подробности пластики после похудения. Певица рассказала, что из-за сброса лишних килограммов ее кожа обвисла и ей пришлось сделать абдоминопластику, чтобы скорректировать внешний вид живота.