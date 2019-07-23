Зеленскому предсказали повторение ошибки Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Ошибкой Порошенко стала его кадровая политика, говорит Кравчук. По его словам, он предупреждал украинского лидера об отсутствии кадровой системы. «Он создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, где все решали близкие ему люди», — говорит первый президент Украины, добавляя, что именно это привело страну туда, где она есть.

Аналогичную ошибку может совершить и шестой президент Украины Владимир Зеленский, считает Кравчук. Тем не менее, несмотря на кадровый голод, который испытывает страна, Зеленскому не стоит назначать на руководящие посты иностранцев. Первый президент предлагает главе государства составить «список украинцев на все руководящие должности». «Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», — отметил он.

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21 июля на Украине прошли досрочные парламентские выборы. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 90 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 253 из 450 мандатов. Помимо партии власти в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украина Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

Владимир Зеленский победил по итогам второго тура президентских выборов, который прошел 21 апреля. Он набрал 73 процентов голосов, в то время как его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов. Инаугурация Зеленского состоялась 21 мая. Первым его решением стал роспуск Верховной Рады восьмого созыва.

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