Порошенко собрался расшатать Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует создать протестное движение в парламенте и в стране. Об этом «Коммерсанту» рассказал анонимный источник, близкий к окружению политика.

По данным источника, в планах Порошенко — добиться новых досрочных выборов и дискредитировать партию главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». «Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха», — приводит слова собеседника издание.

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В официальном заявлении бывшего украинского лидера сказано, что наиболее идейно близкой его партия «Европейская солидарность» считает политическую силу лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос». «Предлагаю немедленно обуздать эмоции избирательной кампании и объединиться прежде всего на европейской и евроатлантической платформе», — отметил Порошенко.

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки 70,49 процента бюллетеней партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,68 процента голосов. Также в парламент, по этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

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