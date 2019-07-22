Стали известны результаты голосования в Раду в «серой зоне» Донбасса

Самовыдвиженец Александр Ковалев победил на выборах в Верховную Раду Украины по одномандатному округу в Донецкой области. Для этого политику понадобилось лишь 220 голосов, следует из данных украинского Центризбиркома.

52-летний кандидат баллотировался по округу №51, который находится рядом с зоной боевых действий на востоке Украины и входит в так называемую серую зону. Округ состоит из трех населенных пунктов, в голосовании приняли участие 676 избирателей. За Ковалева проголосовали 220 человек (33 процента), его ближайший конкурент получил 124 голоса (18 процентов).

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По данным «Украинской правды», Ковалев руководит общественной организацией «Никто, кроме нас», которая объединяет участников боевых действий в Афганистане. Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году он помогал вывозить бойцов спецподразделения «Беркут» с майдана Незалежности в Киеве. Также Генеральная прокуратура подозревала его в содействии сокрытию оружия.

Ранее 22 июля сообщалось, что за депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая пыталась переизбраться в парламент по тому же округу, что и Ковалев, проголосовали лишь восемь человек. Савченко назвала выборы «грязными и отвратительными», но заявила, что не будет оспаривать их результаты.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. По итогам обработки 76,34 процента бюллетеней партия президента Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набрав 42,77 процента голосов. Также в парламент, по этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,99 процента), «Европейская солидарность» (8,35 процента), «Батькивщина» (8,08 процента) и «Голос» (6,12 процента).

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