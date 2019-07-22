Стали известны результаты голосования в Раду в «серой зоне» Донбасса

Самовыдвиженец Александр Ковалев победил на выборах в Верховную Раду Украины по одномандатному округу в Донецкой области. Для этого политику понадобилось лишь 220 голосов, следует из данных украинского Центризбиркома.
52-летний кандидат баллотировался по округу №51, который находится рядом с зоной боевых действий на востоке Украины и входит в так называемую серую зону. Округ состоит из трех населенных пунктов, в голосовании приняли участие 676 избирателей. За Ковалева проголосовали 220 человек (33 процента), его ближайший конкурент получил 124 голоса (18 процентов).
По данным «Украинской правды», Ковалев руководит общественной организацией «Никто, кроме нас», которая объединяет участников боевых действий в Афганистане. Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году он помогал вывозить бойцов спецподразделения «Беркут» с майдана Незалежности в Киеве. Также Генеральная прокуратура подозревала его в содействии сокрытию оружия.
Ранее 22 июля сообщалось, что за депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая пыталась переизбраться в парламент по тому же округу, что и Ковалев, проголосовали лишь восемь человек. Савченко назвала выборы «грязными и отвратительными», но заявила, что не будет оспаривать их результаты.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. По итогам обработки 76,34 процента бюллетеней партия президента Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набрав 42,77 процента голосов. Также в парламент, по этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,99 процента), «Европейская солидарность» (8,35 процента), «Батькивщина» (8,08 процента) и «Голос» (6,12 процента).