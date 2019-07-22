Состав проходящих в Раду партий изменился после обработки трети голосов

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова

Партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство на выборах в Верховную Раду, набирая 42,19 процента голосов. Такие данные предоставляет ЦИК Украины после обработки 35,51 процента голосов, передает РИА Новости.

Второе место занимает партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая набирает 12,75 процента голосов. Также в Верховную Раду проходят партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и партия экс-премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина». У этих политических сил по 8,71 и 8,15 процента голосов соответственно.

Партия «Голос» лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, которая согласно последним соцопросам рисковала не пройти в парламент, занимает пятое место, набирая 6,39 процента голосов. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей.

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Эти результаты несколько отличаются о тех, что были опубликованы после обработки первых протоколов. Тогда в Раду также проходили пять партий, однако среди них вместо «Голоса» была «Радикальная партия Олега Ляшко». Второе место занимала партия Юлии Тимошенко Батькивщина, а «Оппозиционная платформа — За жизнь» оставалась на пятом месте.

В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент страны. Голосование проходило по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 депутатов будут избраны по одномандатным округам. В голосовании приняли участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах.

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