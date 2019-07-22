Украинцам предрекли катастрофическое будущее

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал катастрофой прошедшие выборы в парламент Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, лидирующая партия в случае победы приведет народ Украины в «катастрофическое будущее», поскольку многие члены президентского движения «Слуга народа» являются членами «партии войны».
Политик также добавил, что без активного участия в голосовании жителей восточных регионов Украины на выборах происходило «безумие».
В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент страны. По первым данным ЦИК, в Раду IX созыва проходят «Слуга народа», «Батькивщина», «Евросолидарность», «Радикальная партия», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос».
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