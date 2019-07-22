Порошенко рассказал о своих коалиционных препочтениях

Партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новом парламенте со всеми проевропейскими политическими силами. Об этом заявил лидер движения, бывший президент Украины Петр Порошенко, передает РИА Новости.

«Мы готовы как к стратегическому, так и к ситуативному сотрудничеству со всеми, кто поддерживает курс на полноправное членство в Европейском союзе и НАТО», — уточнил он. Порошенко добавил, что считает одной из наиболее подходящих партий для коалиции движение Святослава Вакарчука «Голос».

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Экс-президент также пообещал в Верховной раде нового созыва остановить «российский реванш». Он заявил, что сделает все для недопущения «Оппозиционной платформы — За жизнь» к формированию коалиции и кабинета министров.

В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент страны. По первым данным ЦИК, в Раду IX созыва проходят «Слуга народа», «Батькивщина», «Евросолидарность», «Радикальная партия», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос».

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