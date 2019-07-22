Украинская оппозиция разругалась из-за «грязной» политической борьбы

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил политическую силу «Оппозиционный блок» (ОБ) в нарушениях в ходе выборов в Верховную раду. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Медведчука, в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором сопредседатель партии Юрий Бойко якобы призывает голосовать за ОБ. «Это цинизм, это исключительная особая мерзость в поведении. Я думаю, что ничего им с рук не сойдет», — сказал политик, добавив, что бывшие коллеги заняли «очень грязную нишу в своей борьбе» против его политсилы.

Материалы по теме Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?

Ранее были названы партии, которые вошли в Верховную раду. Лидером стала партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» с 48,52 процентами голосов, второе место занимает «Батькивщина» (12,95 процента). На третьей строчке пока расположилась «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (8,13 процента), четвертое место у «Радикальной партии» Олега Ляшко «6,52 процента». За «Оппозиционную платформу — За жизнь» отдали голоса 5,79 процента избирателей.

В ноябре прошлого года Народных депутатов Украины Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из фракции ОБ из-за того, что ранее они создали совместную с Вадимом Рабиновичем «Оппозиционную платформу — За жизнь». Бойко сказал, что ОБ для него остается в прошлом и он вместе с лидером партии «За жизнь» Рабиновичем займется объединением оппозиции и созданием новой группы в парламенте.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!