Партия Вакарчука выиграла выборы в Раду в Антарктиде

Движение музыканта Святослава Вакарчука «Голос» на выборах в украинский парламент обошло в Антарктиде партию Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

За «Голос» на южном континенте проголосовали пять человек, за «Слугу народа» отдали голоса четверо. Еще два избирателя отметили в бюллетенях «Европейскую солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Материалы по теме Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с партией «Голос». По его словам, предложение Вакарчуку было сделано еще в начале президентской кампании. Вакарчук в свою очередь пообещал не рассматривать вопрос о коалициях до объявления окончательных итогов выборов.

В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент страны. По первым данным ЦИК, в Раду IX созыва проходят «Слуга народа», «Батькивщина», «Евросолидарность», «Радикальная партия», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!