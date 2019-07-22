Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра Украины

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя партии Юлию Клименко.

По ее словам, главное условие — формирование кабинета министров на основе «профессиональных технократичных и патриотичных» глав ведомств. Клименко добавила, что в настоящий момент вопрос о вхождении партии в какую-либо коалицию не обсуждается.

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Ранее 22 июля сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает трех кандидатов на должность премьер-министра. Сообщалось, что сейчас идут переговоры с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым и исполнительным директором Нафтогаза Юрием Витренко.

В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент страны. По первым данным ЦИК, в Раду IX созыва проходят «Слуга народа», «Батькивщина», «Евросолидарность», «Радикальная партия», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос».

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