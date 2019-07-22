Названы возможные кандидаты на пост премьер-министра Украины

Команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает трех кандидатов на должность премьер-министра. Об этом пишет theБабель со ссылкой на два источника в окружении украинского лидера.
Собеседники издания утверждают, что сейчас идут переговоры с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым и исполнительным директором Нафтогаза Юрием Витренко.
Помимо этого, в администрации Зеленского рассматривают вопрос о сокращении числа вице-премьеров с шести до двух.
Ни одна из вышеперечисленных персон не согласилась прокомментировать изданию эту информацию.
В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент страны. По первым данным ЦИК, в Раду IX созыва проходят «Слуга народа», «Батькивщина», «Евросолидарность», «Радикальная партия», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос».