Названы возможные кандидаты на пост премьер-министра Украины

Команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает трех кандидатов на должность премьер-министра. Об этом пишет theБабель со ссылкой на два источника в окружении украинского лидера.

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Собеседники издания утверждают, что сейчас идут переговоры с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым и исполнительным директором Нафтогаза Юрием Витренко.

Помимо этого, в администрации Зеленского рассматривают вопрос о сокращении числа вице-премьеров с шести до двух.

Ни одна из вышеперечисленных персон не согласилась прокомментировать изданию эту информацию.

В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент страны. По первым данным ЦИК, в Раду IX созыва проходят «Слуга народа», «Батькивщина», «Евросолидарность», «Радикальная партия», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос».

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