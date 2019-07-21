Зеленский высказался о новом премьер-министре

Новым премьер-министром Украины должен стать профессиональный экономист без политического прошлого. Об этом заявил журналистам президент Владимир Зеленский на избирательном участке, куда он пришел проголосовать на выборах в Верховную Раду, передает «Интерфакс».

Украинский лидер ищет главу правительства среди тех, кто ранее не занимал ни эту должность, ни пост спикера парламента, ни пост главы какой-либо парламентской фракции.

«Я вижу такого человека. Честно вам скажу — провожу уже консультации, разговариваю с некоторыми людьми», — сказал Зеленский и добавил, что подобные его требования могут не понравиться некоторым политикам, участвующим в выборах в Верховную Раду, поскольку они видят на месте премьера себя.

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Ранее сообщалось, что в партии Зеленского «Слуга народа» определились с кандидатурой на пост главы парламента. Им должен стать глава политической силы Дмитрий Разумков, занимавшийся организацией всей избирательной кампании Зеленского.

Досрочные выборы в Верховную Раду проходят 21 июля. По последним результатам соцопросов, в парламентской гонке с большим отрывом лидирует «Слуга народа». Также в Раду проходят «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука (10,5 процента), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (7,7 процента), «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (6,9 процента) и партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (5,9 процента).

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