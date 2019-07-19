В Офисе Зеленского рассказали о союзе с Тимошенко

Пропрезидентская партия «Слуга народа» будет готова к коалиции с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко, если партия Святослава Вакарчука «Голос» не пройдет в Верховную Раду. Об этом в интервью изданию «Левый берег» рассказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
По словам Шефира, партия Владимира Зеленского в первую очередь ориентируется именно на союз с Вакарчуком. Также он добавил, что коалицию такого формата в команде Зеленского «всегда хотели». «И даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании», — уточнил Шефир.
Однако если партия Вакарчука не пройдет в Верховную Раду, «Слуга народа» будет искать другие варианты коалиции. «С [Петром] Порошенко — нет, с Тимошенко вполне возможно», — сказал помощник президента. При этом он уточнил, что коалиция состоится, если у «Батькивщины» будут «нормальные требования». Кроме того, Шефир отметил, что он против любой коалиции, потому что это лишь «дележ портфелей».
16 июля Юлия Тимошенко призвала Зеленского создать коалицию всех проевропейских сил, исключив из нее только «Европейскую солидарность» Петра Порошенко. Это необходимо сделать независимо от того, как много мест в парламенте получит «Слуга народа», считает Тимошенко.
До этого СМИ, ссылаясь на источники в пропрезидентской партии, писали, что «Батькивщину» Тимошенко не видят в качестве партнера по коалиции, ориентируясь на партию Вакарчука. В то же время в случае, если партия бывшего главы СБУ Игоря Смешко «Сила и Честь» сможет преодолеть пятипроцентный барьер, переговоры могут пройти и с ней.
До этого лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков также говорил о возможном объединении с «Голосом». По его словам, вопрос заключается не в том, с кем объединяться, а зачем это делать. «Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то теоретически объединение возможно», — сказал он.