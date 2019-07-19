В Офисе Зеленского рассказали о союзе с Тимошенко

Пропрезидентская партия «Слуга народа» будет готова к коалиции с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко, если партия Святослава Вакарчука «Голос» не пройдет в Верховную Раду. Об этом в интервью изданию «Левый берег» рассказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

По словам Шефира, партия Владимира Зеленского в первую очередь ориентируется именно на союз с Вакарчуком. Также он добавил, что коалицию такого формата в команде Зеленского «всегда хотели». «И даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании», — уточнил Шефир.

Однако если партия Вакарчука не пройдет в Верховную Раду, «Слуга народа» будет искать другие варианты коалиции. «С [Петром] Порошенко — нет, с Тимошенко вполне возможно», — сказал помощник президента. При этом он уточнил, что коалиция состоится, если у «Батькивщины» будут «нормальные требования». Кроме того, Шефир отметил, что он против любой коалиции, потому что это лишь «дележ портфелей».

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16 июля Юлия Тимошенко призвала Зеленского создать коалицию всех проевропейских сил, исключив из нее только «Европейскую солидарность» Петра Порошенко. Это необходимо сделать независимо от того, как много мест в парламенте получит «Слуга народа», считает Тимошенко.

До этого СМИ, ссылаясь на источники в пропрезидентской партии, писали, что «Батькивщину» Тимошенко не видят в качестве партнера по коалиции, ориентируясь на партию Вакарчука. В то же время в случае, если партия бывшего главы СБУ Игоря Смешко «Сила и Честь» сможет преодолеть пятипроцентный барьер, переговоры могут пройти и с ней.

До этого лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков также говорил о возможном объединении с «Голосом». По его словам, вопрос заключается не в том, с кем объединяться, а зачем это делать. «Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то теоретически объединение возможно», — сказал он.

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