Тимошенко предложила Зеленскому объединиться

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому объединить все проевропейские партии, кроме политсилы «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший глава государства Петр Порошенко. С этим предложением политик выступила в эфире телеканала ICTV. Видео доступно на YouTube.

Это необходимо сделать независимо от того, как много мест в парламенте получит президентская партия «Слуга народа», считает Тимошенко.

По словам бывшего премьер-министра, у «Европейской солидарности» только лозунги подходят под определение «проевропейский», а реальная деятельность — коррумпированная.

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Ранее сообщалось о том, что украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» рассматривает возможность коалиции с партией Святослава Вакарчука «Голос» в новом созыве Верховной Рады, объясняя это необходимостью союза с «новыми лицами».

Говоря о традиционных украинских политических силах, источник отметил, что в «Слуге народа» не видят в качестве партнера по коалиции «Батькивщину».

Тимошенко в июне заявила о готовности сформировать коалицию с партией «Слуга народа». Она также объявила, что представит президенту Владимиру Зеленскому программу развития «Новый курс».

Позже она посоветовала главе государства создать в Верховной Раде широкую коалицию. Она уточнила, что если Зеленский не прислушается к ее совету, и «Слуга народа», посчитав себя самодостаточной силой, не станет формировать коалицию, «Батькивщина» не уйдет в оппозицию.

Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

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