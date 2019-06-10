Тимошенко захотела объединиться с партией Зеленского

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» готова к формированию коалиции с партией сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в новом созыве Верховной Рады. Об этом сообщают «Українські Новини».

«Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими продемократическими европейскими силами», — заявила Тимошенко на съезде партии.

Также Тимошенко рассказала, что ее партия предложит Зеленскому свою программу реформ «Новый курс».

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Согласно данным последнего предварительного опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в парламент могут пройти пять партий: «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

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