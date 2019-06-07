Оппозиция юго-востока Украины объединилась для выборов в Верховную Раду

Оппозиция юго-востока Украины объединяется для участия в выборах в Верховную Раду. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-кандидат в президенты Украины от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

В объединении примут участие партия «Оппозиционный блок», которую связывают с олигархом Ринатом Ахметовым, партия «Наши» Евгения Мураева, «Видродження» Виталия Хомутынника и созданная на основе партии «Доверяй делам» партия мэров городов юго-востока страны.

По словам Вилкула, объединение произошло для того, чтобы «восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток». «Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы". Реализовать это можем только мы», — отмечает он.

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В июне «Известия» писали, что «Оппозиционный блок» планирует объединиться с более популярной на юго-востоке партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эти политические силы раньше входили в единую оппозиционную группу, однако разделились в декабре 2018 года. «Оппозиционную платформу — За жизнь» возглавляет Виктор Медведчук, которого на Украине считают пророссийским политиком. Вместе с бывшим кандидатом в президенты Юрием Бойко он неоднократно приезжал в Россию на встречи с российскими политиками и бизнесменами, в том числе и на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где они вдвоем провели встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Однако после обнародования списков на прошедшем 5 июня съезде партии стало очевидно, что переговоры партий об объединении сорвались. По информации издания «Страна.ua», «Оппозиционный блок» был недоволен тем, что партия Медведчука неохотно делится местами в списке, и вышел из переговоров. В «Оппозиционной платформе» утверждали, что потенциальные партнеры вели двойную игру и пытались «продать» свое неучастие команде президента Владимира Зеленского.

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О создании «партии мэров» городов юго-востока Украины стало известно в мае. Она будет сформирована на базе партии «Доверяй делам» мэра Одесса Геннадия Труханова, а возглавит ее градоначальник Харькова Геннадий Кернес. В СМИ циркулирует мнение, что эта политическая сила создается для того, чтобы провести по мажоритарным округам как можно больше депутатов, которые впоследствии смогут сформировать коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Кроме того, свою помощь в создании этой политической силы лично подтверждал олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с главой государства.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля этого года. Согласно данным последнего предварительного опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в парламент могут пройти пять партий: «Слуга народа», поддерживающая президента Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) бывшего президента Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

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