Украинские оппозиционеры объединятся

Украинские партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок» планируют объединиться после раскола. Об этом в среду, 5 июня, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в партиях.

Оппозиционеры пойдут на вынужденный союз, чтобы набрать на юго-востоке страны максимально возможное количество голосов на выборах в Верховную Раду. В настоящий момент «Оппозиционный блок» может рассчитывать на поддержку 2-4 процентов избирателей, что не позволит партии попасть в парламент. «Оппозиционную платформу» готовы поддержать около 15 процентов украинцев.

Объединившись, партии смогут дополнительно получить более 5 процентов голосов. Политики рассчитывают, что это позволит сформировать в Раде «серьезную политическую силу, способную влиять на повестку».

По данным собеседников издания, объединительный съезд может пройти 5 июня. Союз возглавит экс-кандидат в президенты Украины Юрий Бойко. Представители партий не могут с уверенностью сказать, как долго они будут действовать совместно, однако рассчитывают на продолжение сотрудничества и после выборов.

Партии входили в единую оппозиционную группу, однако разделились в декабре 2018 года. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» возглавляет Виктор Медведчук, которого на Украине считают пророссийским политиком. Вместе с кандидатом в президенты Юрием Бойко он посещал Москву перед проведением первого тура выборов.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля 2019-го. Согласно данным предварительного опроса, в парламент могут пройти четыре партии: «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) экс-президента Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

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