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В штабе украинского оппозиционера понадеялись на пост премьер-министра

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В штабе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» выразили надежду на то, что ее лидер Юрий Бойко станет премьер-министром Украины. Об этом заявила член партии Наталья Королевская в эфире телеканала NewsОne.

«Чтобы вернуть страну к миру, для нас очень важно, чтобы Бойко стал премьер-министром, чтобы мы смогли сформировать правительство», — сказала Королевская.

Она добавила, что в партии знают, как реализовать мирный план и исправить те извращения, которые натворил уходящий режим в стране за последние пять лет.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Во время торжественной речи он призвал Верховную Раду освободить от занимаемого поста министра обороны Степана Полторака, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко.

Ранее 11 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении остаться на своем посту после инаугурации Зеленского. По словам главы правительства, он готов ради развития страны сотрудничать с новым президентом и другими ветвями власти при условии отсутствия идеологических разногласий.

Оппозиционер Юрий Бойко в марте 2019 года принял участие в президентских выборах на Украине. В первом туре он занял четвертое место, уступив Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. За Бойко проголосовали 11,68 процента избирателей.

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