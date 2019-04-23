Украинский премьер назвал условие сотрудничества с Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов ради развития страны сотрудничать с Владимиром Зеленским после его инаугурации и с другими ветвями власти при условии отсутствия идеологических разногласий. Об этом политик заявил «Укринформ».

По его словам, президент, парламент и правительство страны должны преследовать одну цель и находить правильные решения для развития государства. «Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины и парламентом», — добавил Гройсман.

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Глава правительства также подтвердил участие в следующих парламентских выборах с собственной политической силой. Гройсман утверждает, что знает, как сделать Украину сильнее, но для этого ему необходимо видеть в своей команде людей, которые «не просто могут разговаривать хорошо, а могут качественно делать свое дело».

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 99 процентов протоколов Владимир Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов.

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