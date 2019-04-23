Украинский премьер решил покинуть партию Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет «Блок Петра Порошенко» (БПП) и примет участие в очередных парламентских выборах с собственной политической силой. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV. Соответствующий фрагмент эфира доступен на YouTube.
«Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять», — заявил он. Гройсман считает, что в состав его партии должны войти «люди с хорошей репутацией», которые «реально смогут делать вещи» и будут «отданы стране».
Он также добавил, что текущему созыву Верховной Рады необходимо успеть изменить избирательную систему.
«Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран по старой системе, через пару месяцев будет самым большим нашим разочарованием», — считает Гройсман.
Ранее сообщалось, что в случае поражения на президентских выборах Порошенко планирует сосредоточиться на избирательной кампании в Верховную Раду, которая пройдет осенью, и возглавить свою фракцию в украинском парламенте. В настоящее время большинство в Раде удерживает коалиция БПП и партия экс-премьера Арсения Яценюка «Народный фронт».
Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 99 процентов протоколов Владимир Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов.
Парламентские выборы на Украине запланированы на 27 октября 2019 года.