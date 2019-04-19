Украинский депутат рассказал о желании Порошенко стать премьер-министром

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко в интервью радиостанции «НВ» заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко планирует занять пост премьер-министра после выборов.

По словам Геращенко, Порошенко понимает, что уже проиграл президентские выборы, и поэтому «наметил себе новый план». «Он хочет быть премьер-министром Украины», — заявил депутат.

Геращенко отметил, что Порошенко также заинтересован в досрочных парламентских выборах. По его мнению, таким образом он планирует «сохранить те проценты голосов, которые, благодаря его тотальной пропаганде, он сейчас получит».

Второй тур президентских выборов намечен на 21 апреля. В первом туре победил Владимир Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. Согласно рейтингам, опубликованным 18 апреля, около 70 процентов украинцев во втором туре собираются голосовать за Зеленского.

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