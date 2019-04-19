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Коломойский назвал Порошенко своей «марионеткой»

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Игорь Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский в интервью изданию «Экономическая правда» прокомментировал решение суда о признании незаконной национализации финансовой группы «Приват», в которую входит принадлежавший ему Приватбанк.

На вопрос о том, является ли это решение следствием того, что влияние Порошенко на суды уменьшилось, Коломойский ответил отрицательно. По мнению олигарха, президент является его «марионеткой» и «перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано».

«Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он — моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину», — подчеркнул олигарх.

Решение суда по Приватбанку было принято за несколько дней до второго тура президентских выборах. Позже Порошенко заявил, что возвращение Приватбанка олигарху Игорю Коломойскому приведет Украину к дефолту. Также он неоднократно обвинял лидера президентской гонки Владимира Зеленского в том, что тот является «марионеткой Коломойского».

Приватбанк был национализирован в 2016 году из-за сложной финансовой ситуации в банке. На докапитализацию финансовой организации власти Украины потратили 155 миллиардов гривен.

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