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Украинский суд пошел против Порошенко и встал на сторону олигарха

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Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию некогда крупнейшего частного банка страны — финансовую группу «Приват», в которую входит Приватбанк, принадлежавшую олигарху Игорю Коломойскому. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте органа.

«Процедура национализации Приватбанка признана судом необоснованной, проведенной с многочисленными нарушениями действовавшего на тот момент законодательства, следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров банка», — говорится в документе. Суд признал деятельность государства антиконституционной, а также увидел в действиях властей нарушение международных стандартов в области владения имуществом.

Национальный банк Украины, под управлением которого в настоящий момент находится Приватбанк, уже заявил, что намерен это решение оспорить, подав апелляцию. «Мы продолжим доказывать законность действий и решений регулятора в апелляционной инстанции. В который раз обращаем внимание на то, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность», — говорится в сообщении Нацбанка страны.

Президент Украины Петр Порошенко ранее утверждал, что подобное решение суда может серьезно навредить отношениям с Международным валютным фондом (МВФ). Глава государства настаивал, что возвращение банка в руки Коломойского может обвалить курс гривны и спровоцировать новый виток экономического кризиса в стране.

Коломойский утверждал, что ему не нужен сам банк, а вот от «национализированных на 2 миллиарда долларов активов» он отказываться не намерен. Решение суда вышло перед вторым туром президентских выборов на Украине, где Порошенко соперничает с Владимиром Зеленским, которого называют «человеком Коломойского».

Приватбанк был национализирован в 2016 году из-за сложной финансовой ситуации в банке. На докапитализацию финансовой организации власти Украины потратили 155 миллиардов гривен.

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