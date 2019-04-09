Коломойский объявил национализацию его банка на Украине делом рук МВФ

Бывший глава украинского Приватбанка Игорь Коломойский заявил в интервью изданию «Экономическая правда», что Международный валютный фонд (МВФ) вынуждал правительство Украины национализировать его финансовую компанию.

«МВФ "подстрекал" к этому делу. Они [в МВФ] говорили о том, что мы не дадим Украине деньги до тех пор, пока вы не отберете банк», — утверждает он. По его мнению, фонд стал главным бенефициаром перехода финансовой организации в государственную собственность.

По словам Коломойского, его юристы все еще пытаются доказать наличие нарушений в национализации Приватбанка, однако им непросто добраться до МВФ, так как у фонда есть «определенная иммунная система».

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Отвечая на вопрос журналиста о возможном возвращении банка в свою собственность, бизнесмен заявил, что при нынешнем президенте Украины Петре Порошенко «рассчитывать на справедливость не приходится». Он добавил, что «никуда не торопится» и готов ждать честного суда, однако ему важнее не сам банк, а два миллиарда долларов капитала, которые в нем лежали. По его словам, сейчас украинское правительство не знает, что делать с Приватбанком, и он является обузой для государства.

Ранее победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский, которого действующий президент Порошенко называет «марионеткой Коломойского», заявил, что не планирует возвращать предпринимателю Приватбанк, и его не интересует дальнейшая судьба бизнеса коммерсанта.

Приватбанк перешел в государственную собственность в декабре 2016 года. На его докапитализацию правительство потратило более 155 миллиардов гривен. В сентябре 2018-го Окружной административный суд Киева подтвердил его неплатежеспособность, отклонив иск клиентов банка.

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