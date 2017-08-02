Днепровская криминальная республика

«Понятий нет, бал правит беспредел», — так эксперты характеризуют криминогенную ситуацию на Украине. Характерным стал инцидент в Днепропетровске, где в конце июля в перестрелке погибли два ветерана АТО (участники вооруженного конфликта в Донбассе). «Лента.ру» разбиралась в том, почему город на Днепре все чаще называют бандитской столицей страны.

Не все D.O.M.a

«Не грози раввину, попивая горилку у себя в хрущевке» — как-то так мог бы называться фильм об инциденте в Днепропетровске (переименован Радой в Днепр). Жить патриотическим украинцам становится все труднее. Сначала их избивали по всей стране за хождение по улицам в камуфляжной форме, теперь принялись отстреливать. Перестрелка с участием ветеранов АТО произошла вечером 24 июля у кальянной «D.O.M.» в центре Днепропетровска. По первоначальной информации, огонь по участникам боевых действий открыла группа неизвестных. В результате два человека погибли. Один из них — Алексей Вагнер, служивший в 20-м отдельном батальоне 93-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Второй погибший — бывший боец 11-го мотопехотного батальона Максим Иващук — умер от полученных огнестрельных ранений уже в больнице, куда его привезли с большой кровопотерей. В медицинское учреждение поступили пять человек с ранениями живота и нижних конечностей. Пять огнестрельных ранений получил также бывший адвокат, участник АТО, один из лидеров армянской диаспоры региона Эдмонд Саакян. В 2016 году он прославился фотографией, на которой позировал в Донбассе с отрубленной рукой. Сам он назвал ее «лапкой ополченца», хотя пользователи сети предположили, что она принадлежит манекену.

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Глава днепропетровской городской полиции Олег Грозя заявил, что причиной произошедшего стал экономический конфликт между Саакяном и его братом с одной стороны и нападавшими — с другой. Как отмечают силовики, встреча была запланированной, однако в ходе переговоров что-то пошло не так. Журналисты позже выяснили, что в боевиков АТО стрелял житель Днепропетровска Шолом Нахшон — раввин в ермолке и с пейсами. Отмечалось, что Нахшон — влиятельная фигура в еврейской среде Днепропетровска. В сети он упоминается как продюсер хора мальчиков при синагоге «Пирхей Украина». Причиной пальбы стали 119 тысяч долларов, которые братья Саакяны были должны Нахшону. Позже, впрочем, Нахшон записал видеообращение, в котором подтвердил долг братьев, но опроверг свое участие в расстреле.

Эдмонд Саакян, в свою очередь, сообщил, что конфликт тлел давно. «Сначала приходили домой какие-то люди. Брата не было дома, напугали мать. Затем ночью пришел какой-то в куртке, капюшон накинут на голову, вылил банку крови на забор брату и поставил похоронный венок. И когда они назначили встречу, я подумал, что раз уж такие дела — кровь, венки и все остальное, то надо поддержать брата, пойти и посмотреть, что там за ситуация… У одного бойца сразу заметил под курткой автомат. Я громко сказал, что не хочу в этом участвовать, сделал вид, что испугался. Сам пошел в машину и взял охотничий карабин. Когда подходил к месту встречи, уже завязалась перестрелка, я начал отстреливаться», — рассказал он.

Место перестрелки у кальянной «D.O.M.» Кадр: 9-channel.com / YouTube

90-е возвращаются

Все это можно воспринимать как дурной анекдот, если бы в криминальной каше не страдали обычные горожане. По общему мнению, Днепропетровск медленно, но верно возвращается в эпоху лихих 90-х. Убийствами среди белого дня уже никого не удивишь. Жертвами становятся как состоятельные бизнесмены, так и рядовые горожане. Крупнейшая потасовка произошла 9 мая, в ходе празднования Дня Победы. Стычки начались из-за использования демонстрантами «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. Националистам это не понравилось, однако они получили отпор не только от участников памятных мероприятий, но и от полиции; всего пострадало 14 человек. Это вызвало истерику у депутата Верховной Рады, бывшего лидера запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша. Он потребовал предотвратить в городе «ватно-колорадный реванш», в противном случае, по его словам, «заговорит улица, а возможно — и стволы».

15 мая охранник Яроша Аскольд Можейко в городе Каменское в пригороде Днепропетровска прострелил ноги таксисту за то, что он отказался говорить на украинском языке и не отреагировал на приветствие «Слава Украине». В сентябре 2016-го бывший военнослужащий батальона «Торнадо» Александр Пугачев открыл в Днепропетровске огонь по полицейским, два стража порядка погибли.

Задержание участников беспорядков 9 мая в Днепропетровске Кадр: Барашки Пикчерз / YouTube

Впрочем, конфликты на почве патриотизма — лишь небольшая часть случаев насилия. В последние годы в Днепропетровск стали возвращаться криминальные авторитеты, которые отбывали заключение или вынуждены были уехать из региона при предыдущей власти.

Так, в июне полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины-таксиста. 30 мая в поселке Красногригоровка был убит 71-летний местный предприниматель и его охранник.

Возле крупнейшего в регионе рынка «Озерка» среди белого дня ограбили бизнесменов, которые собирались ехать в Одессу для закупки товаров. В автобус, который вот-вот должен был отъехать, злоумышленники зашли в медицинских масках и, угрожая пассажирам, забрали деньги и ценные вещи, выстрелив при этом в землю. На месте нашли гильзу.

В январе в тихом проулке возле гаражей было найдено тело 42-летнего предпринимателя. Рядом стоял разбитый автомобиль, в котором стражи порядка нашли окровавленный охотничий нож. Эксперты насчитали несколько десятков ножевых ранений в области запястий и половых органов.

В марте 2016-го женщину-предпринимателя убили на глазах у ее дочери. Двое преступников в балаклавах били потерпевшую по голове и требовали назвать код сейфа. Чем дальше, тем изощреннее и хладнокровнее ведут себя злоумышленники.

Автомат — лучший калькулятор

Согласно статистике Главного управления нацполиции Днепропетровской области, количество тяжких и особо тяжких преступлений за первый квартал 2017 года выросло на 3,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2015 году в регионе было зарегистрировано 25 299 преступлений, то в 2016-м — уже 46 915. В 2015 году по области было совершено 8007 тяжких и особо тяжких преступлений, в 2016 году их стало 11 448. Бывший глава нацполиции региона Игорь Репешко объяснил разгул преступности реформой правоохранительной системы. По его словам, профессионалы массово покидают силовые структуры Украины. Он также выразил мнение, что помехи создает несовершенное законодательство. «Сейчас для проведения мероприятий нужно пройти целую кучу процедур, начиная от прокуратуры и заканчивая судами. Поверьте, это не так быстро, и это тоже влияет на состояние преступности. К сожалению, борьба или соблюдение прав юридических и физических лиц немножко влияет и на раскрытие преступлений. Это объективно, и от этого мы никуда не уйдем», — считает Репешко.

Задержание участников беспорядков 9 мая в Днепропетровске Кадр: Барашки Пикчерз / YouTube

Среди причин обострения криминальной обстановки можно назвать также близость АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют действия своих силовиков в Донбассе — прим. «Ленты.ру»). Оттуда приезжает много людей с боевым опытом, поставляется оружие. Кроме того, в Днепропетровске в последнее время укрепились этнические диаспоры, в первую очередь армянская и еврейская. Это продемонстрировала и перестрелка у кальянной. К тому же через город всегда проходили значительные финансовые потоки. Все это выделяет Днепропетровск на фоне других городов, хотя рост преступности фиксируется по всей стране.

«На Украине в последнее время при решении экономических вопросов лучшим калькулятором считается автомат Калашникова. Сейчас ситуация страшнее, чем в 90-е. Да, тогда тоже был разгул бандитизма, но существовали понятия: было четко определено, что можно, а чего нельзя. Сейчас бал правит беспредел! Все решается по праву сильного, не действуют никакие договоренности», — резюмирует украинский политолог Андрей Золотарев.

Бывший депутат Верховной Рады, уроженец Днепропетровска Олег Царев отмечает, что важную роль в превращении города в криминальную столицу страны сыграл бывший губернатор региона Игорь Коломойский: «Радикалы сегодня крышуют контрабанду, игорный бизнес, продажу наркотиков, рейдерские захваты, охрану предприятий. Коломойский и его команда первыми в стране поняли, как выгодно иметь националистические батальоны в своем подчинении. Сейчас у каждого более-менее крупного бизнесмена есть группировки, которым они платят за защиту своих интересов».

Действующий депутат Днепропетровского городского совета Екатерина Збарская констатирует, что «на карте страны фактически создается отдельная коррупционная республика».