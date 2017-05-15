Охранник Яроша прострелил ноги таксисту за отказ сказать «Героям слава!»

В результате конфликта с радикальными националистами в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области тяжелые огнестрельные ранения получил водитель такси. Об этом сообщает местное интернет-издание «Событие».

Инцидент произошел днем в воскресенье, 14 мая, в районе дома №47 по улице Медицинской. Таксист отказался отреагировать на приветствие «Слава Украине!» (полагается отвечать «Героям слава!» — прим. «Ленты.ру»), что вызвало резкое недовольство клиентов. Два пассажира нанесли удар водителю сзади, когда тот отвернулся за деньгами, чтобы отсчитать сдачу. Им на подмогу пришел еще один участник конфликта. В разгаре ссоры пассажиры начали бить машину.

В ходе конфликта один из нападавших прострелил водителю такси обе ноги. На место происшествия оперативно приехали другие таксисты, один из них также получил огнестрельное ранение.

Пострадавшие были госпитализированы. Двоих участников конфликта задержали на месте, одному удалось скрыться.

Аскольд Можейко, лидер городского отделения движения «Правый сектор», запрещенного в России как экстремистское, заявил, что задержанный Роман Малисевич не имеет отношения к организации, а является членом партии «Державницька ініциатива Яроша» (ДІЯ) и личным телохранителем бывшего лидера ПС Дмитрия Яроша.

Старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко сообщила, что, по словам таксиста, к нему в автомобиль сели три пассажира, избивал и стрелял в него только один из них — он и был задержан.

Руководитель службы такси Константин Петров рассказал изданию «Репортер», что состояние пострадавшего водителя стабильно тяжелое, он потерял много крови. Медики Каменского делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. Из областного центра ждут на помощь медицинских специалистов.