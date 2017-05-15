Соратник Яроша опроверг причастность охранника к стрельбе в таксиста

Охранник депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша не стрелял в таксиста в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области. Правонарушителем оказался другой член партии «Державницька ініциатива Яроша» (ДІЯ), который должен понести ответственность. Об этом в понедельник, 15 мая, «Украинской правде» сказал председатель правления организации Андрей Шараскин.

«Растиражированное фото с удостоверением охранника Яроша принадлежит Роману [Малисевичу], который выступает в качестве свидетеля и не стрелял», — отметил Шараскин.

В пресс-службе ДІЯ телеканалу «112 Украина» рассказали, что огонь по таксисту открыл военнослужащий Михаил. «Он по сей день принимает участие во многих успешных спецоперациях добровольцев и до сих пор, в отличие от большинства населения страны, внутренне находится в состоянии войны. Не пройдя никакой реабилитации за эти четыре года войны и Майдана, он продолжает борьбу за самостоятельность Украины», — подчеркивается в заявлении.

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Ранее в этот же день сообщалось, что в городе Каменское в результате конфликта с националистами тяжелые огнестрельные ранения получил водитель такси. Причиной стало то, что водитель отказался отреагировать на приветствие «Слава Украине!» (полагается отвечать «Героям слава!» — прим. «Ленты.ру»), что вызвало резкое недовольство клиентов. Два пассажира нанесли удар водителю сзади, когда тот отвернулся за деньгами, чтобы отсчитать сдачу, один из нападавших прострелил водителю такси обе ноги.

Лидер городского отделения движения «Правый сектор» (запрещено в России) Аскольд Можейко заявил, что задержанный Роман Малисевич не имеет отношения к организации, а является членом партии «Державницька ініциатива Яроша» (ДІЯ) и личным телохранителем бывшего лидера ПС Дмитрия Яроша.