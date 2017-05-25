Мэра Днепропетровска обвинили в создании отдельной коррупционной республики

Депутат Днепропетровского городского совета Екатерина Збарская заявила, что горадминистрация — организованная преступная группа во главе с мэром Борисом Филатовым, а сам город — отдельная коррупционная республика. Об этом она рассказала в четверг, 25 мая, на совместном с депутатом Рады Виталием Куприем брифинге в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

Куприй сообщил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о расхищении государственного и коммунального имущества и о злоупотреблении властью чиновниками в Днепре (Днепропетровске — прим. «Ленты.ру»).

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Збарская в свою очередь высказала мнение, что «если центральные органы власти и правоохранительные органы не будут заниматься контролем и профилактикой подобных прецедентов, это приведет к [...] фактическому созданию на карте страны отдельных коррупционных республик».

«В Днепре за последний год такая республика уже практически создана», — добавила она.

Депутат горсовета также указала, что команда Филатова состоит из «бывших регионалов (членов Партии регионов — прим. «Ленты.ру»), изменников родины и уголовников, которые основной своей целью видят лишь наживу».

Противостояние между мэром Днепропетровска и горсоветом длится с ноября 2015-го, когда Филатов занял свой пост. Так, в ноябре 2016-го он пригрозил своим политическим противникам, желающим сорвать заседание горсовета, падением из окна.

В октябре того же года глава Днепропетровска назвал депутатов городского совета тварями и пообещал уморить их голодом. Так он отреагировал на требование народных избранников выдать «депутатские деньги» (очевидно, заработную плату).