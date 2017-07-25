Причиной расстрела бойцов АТО в Днепропетровске назвали экономический конфликт

Причиной расстрела ветеранов АТО в Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр) стали экономические интересы. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на главу городской полиции Олега Грозя.

Как уточняют в ведомстве, часть из находящихся в днепропетровской областной больнице им. Мечникова пострадавших — это открывшие стрельбу по компании известного адвоката и ветерана АТО Эдмонда Саакяна и его брата. Нападавшие были ранены ответным огнем, после чего самостоятельно на автомобиле приехали в больницу. Несколько человек, участвовавших в перестрелке у кальянной на улице Гагарина, не пострадали, им удалось скрыться.

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Правоохранители рассказали, что стрелявшие имеют отношение к местной организованной преступности, однако их имена пока не называются. По данным полиции, причиной произошедшего стал экономический конфликт между адвокатом Саакяном и его братом с одной стороны и нападавшими — с другой. Как отмечают силовики, встреча была запланированной, однако в ходе переговоров что-то пошло не так.

Ранее во вторник стало известно, что в Днепропетровске вечером 24 июля группа неизвестных открыла огонь по людям на улице, два человека погибли. Это оказались украинские военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на юго-востоке Украины. Один из них — Алексей Вагнер, служивший в 20-м отдельном батальоне 93-й мотопехотной бригады ВСУ, имя второго изначально известно не было.

Позднее «Страна.ua» сообщила, что второй погибший — бывший боец 11-го мотопехотного батальона Максим Иващук. Он умер от полученных огнестрельных ранений уже в больнице, куда его привезли с большой кровопотерей. Всего в медицинское учреждение около пяти утра поступили пять человек с ранениями живота и нижних конечностей.

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