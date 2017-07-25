В Днепропетровске расстреляли участников АТО

В украинском Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр) вечером в понедельник, 24 июля, группа неизвестных открыла огонь по людям на улице, два человека погибли. Об этом сообщает местное издание «Днепроград».

Издание указывает, что погибшими оказались украинские военнослужащие, принимавшие участие в конфликте на юго-востоке Украины. Одним из них оказался Алексей Вагнер, служивший в 20-м отдельном батальоне 93-ой мотопехотной бригады ВСУ, имя второго не называется. Еще четыре человека, включая сослуживца Вагнера, адвоката Эдмонда Саакяна, с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

«Интерфакс--Украина» указывает, что причиной конфликта послужило отсутствие компромисса во время выяснения отношений.

Стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле. Позже один из нападавших на нем же приехал в одну из городских больниц, где и был задержан.

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20 июля сообщалось, что в Киеве на парковке торгового центра у метро «Черниговская» неизвестные расстреляли мужчину, который оказался гражданином России. Злоумышленники стреляли из автомата и пистолета. Убитому мужчине на вид было 40-45 лет. Автомат преступники бросили на месте преступления. По данным полиции, убийц было двое, с места преступления они скрылись на автомобиле. Личности нападавших не установлены.

23 июня в центре Киева в ходе конфликта был убит начальник разведки 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Олейник. Спор возник из-за того, что сын Олейника около входа в метро громко играл на синтезаторе. Одному из прохожих это не понравилось, и он высказал музыканту свои претензии. За молодого человека вступился отец. Тогда неизвестный напал на Олейника и нанес ему несколько ударов ножом, от которых разведчик скончался на глазах у сына.