В Донбассе пьяный украинский солдат убил сослуживца. Инцидент произошел на подконтрольной Киеву территории Луганской области в городе Счастье в расположении 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает «Таймер».

Как отмечает ресурс, пьяный военнослужащий затеял драку с бойцом другого подразделения и во время стычки толкнул последнего на металлический прут. От полученного ранения пострадавший скончался. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное убийство».

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В мае бойцы 54-й бригады ВСУ привязали скотчем к столбу офицеров-алкоголиков.

Ранее в том же месяце сержант 24-й механизированной бригады украинской армии Тарас Гапьяк сдался в плен ополченцам Донбасса из-за систематического пьянства сослуживцев. Он утверждал, что военнослужащие ВСУ употребляют спиртные напитки 2-3 раза в неделю и открывают огонь по позициям ополчения в состоянии алкогольного опьянения.