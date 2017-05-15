Солдаты ВСУ привязали скотчем к столбу командиров-алкоголиков

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) привязали скотчем к столбу офицеров-алкоголиков. Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook разместил волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, злоупотребляли спиртными напитками майор и капитан 54-й бригады ВСУ. «Там у майора после продувки больше четырех промилле оказалось. Да, вы не ослышались. Кажется, после такого результата человек уже не жилец. У капитана меньше промилле чем у майора, но зашкаливает ого как. Я его помню еще по Светлодарской дуге. Он новый человек в бригаде, но уже успел побухать хорошо», — пожаловался Мысягин.

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11 апреля начальник Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игорь Криштун объявил о победе над массовым алкоголизмом в украинской армии. Он отметил, что служба правопорядка сейчас изымает алкогольные напитки у военнослужащих, находящихся в зоне АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны).

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